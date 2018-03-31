بالفيديو.. حورية فرغلي: تمنيت الموت بعد إنتقادي على ” السوشيال ميديا “

أماني الغامدي(صدى):

قالت الفنانة المصرية ,حورية فرغلي، أنها تمنت الموت بعد الانتقادات التي لاحقتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عملية التجميل التي أجريتها.

وأضافت فرغلي خلال لقائها مع الإعلامية سمر يسري، في برنامج ” أنا وأنا ” ، المذاع على قناة ” أون إي ” المصرية، امس الجمعة، مريت في هذا الوقت بحالة نفسية سيئة جعلتني أكره الحياة وأريد الموت, وتابعت: أنا عفوية وهذه مشكلتي، ولكن عفويتي لن تخرج إلا لمن يستحقها مرة أخرى.

وأكملت: علمت أن هناك من قام بعمل سحر لي ولكن تركته لله بعد أذيتي، مشيرة إلى أنها تعرضت للأذى من السحر وعلمت به وعرفت الشخص الذي قام به لكن لم تستطع فعل شيء ضده.

وأضافت ليس معي والدي ووالدتي, وكان حلم عمري أن يكون لي أسرة وأطفال ولكن لم يحالفني الحظ، وبلغت 41 عاما ولم أستطع الزواج وتكوين أسرة بعد هذا العمر.