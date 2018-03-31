سيميوني يكشف كواليس لقاءه مع ديبالا

نواف السالم(صدى):

كشف المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني، حقيقة الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول اهتمامه بضم مواطنه باولو ديبالا نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي.

وكانت بعض التقارير قد قالت مؤخرًا إن أتلتيكو يريد ديبالا كبديل في حال رحيل الفرنسي أنطون جريزمان عن الأتلتي هذا الصيف، وزادت التكهنات أكثر بعد أن التقى مدرب الروخيبلانكوس بديبالا في أحد المطاعم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ونفى سيميوني هذا الأمر حيث قال في مؤتمر صحفي اليوم السبت: ” نعم لقد التقيت ديبالا، هو لاعب كبير، تناولت العشاء معه، وتحدثنا معا عن الكثير من الأشياء، لكن كان حوارا عاديا بين اثنين من الأصدقاء، ولا شيء أكثر من ذلك “.

وأضاف: ” أحيانا الصحافة تبالغ في الأمر، وتعطي معلومات زائفة، عالمنا الآن يعتمد على المعلومات، ويسرني تقديم المعلومات الصحيحة، وإظهار الحقيقة ”