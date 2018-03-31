بعد 14 عاما على ولادتها القيصرية.. خطأ طبي يعرض سيدة للشلل

واشنطن(صدى):

تعرضت سيدة أمريكية تٌدعى ” إيمي برايت ، 41 عاماً ” لواقعة مأساوية ، حيث تم العثور على جزء من حقنة قد علقت في عمودها الفقري خلال خضوعها لعملية ولادة قيصرية منذ 14 عاماً ، وإزالتها سيتسبب في إصابتها بشلل تام .

وتعود الواقعة عندما وضعت إيمي لابنها السادس “جيكوب” بعملية قيصرية في مستشفى جاكسونفيل، بولاية فلوريدا في عام 2003، وبعد شهرين من الولادة بدأت تعاني من آلام شديدة في الظهر بين الفينة والأخرى، واستمرت على هذه الحال لمدة 14 عاماً.

وفي الخريف الماضي، أجرت إيمي فحوصات طبية في أحد المستشفيات، حيث كشفت صور الأشعة المقطعية عن وجود جزء من حقنة يبلغ طوله 3 سنتيمترات في عمودها الفقري.

وذكر الأطباء أن وجود الحقنة في عمود المرأة الفقري تسبب بأضرار عصبية واسعة أثرت بشكل ملحوظ على قدمها، وأن إزالة الإبرة من عمودها الفقري الآن، قد يؤدي إلى إصابتها بالشلل التام مدى الحياة .

فيما أكدت إيمي في تصريحات لصحف أمريكية ، أنها سترفع قضية على المستشفى لتسببها في إصابات فادحة لها بسبب إهمالها .