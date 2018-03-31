العالمي ” مساري ” يعود للساحة الغنائية على مسرح الظهران بالمملكة

أماني الغامدي(صدى):

تستعد المنطقة الشرقية لاستقبال نجم الـ ” هيب هوب ” الكندي ذو الأصول اللبنانية ” مساري ” ، في الـ6 من أبريل القادم ليكون حفله في المملكة هو بوابة عودته الحقيقية إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد توقفه لسنوات.

وأكد منتج الحفلة ” عبدالإله ” أنه يتم تنظيم الحفل بإشراف ودعم الهيئة العامة للترفيه على مسرح ” اكسبو الظهران ” ، لافتًا إلى أن الحراك الفني الذي تشهده المملكة حاليًا كان الحافز الأول لعودة ” مساري ” إلى الساحة.

كما أشار إلى أن الحفلة ستكون مضاهية لنظيراتها في العالم، حيث وعد ” مساري ” بتقديم ليلة مميزة للجمهور السعودي المعروف بذائقته الفنية.

يُذكر أن مساري، اشتهر عالميًا منذ 2005، حين أطلق ألبومًا بعنوان ” مساري ” وحقق انتشارًا واسعًا ما أدى إلى شهرته في أوروبا والعالم.