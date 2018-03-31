بالصور.. الإضراب يخيم على الأراضي الفلسطينية حدادا على أرواح الشهداء
بدأ الأمر بمسيرة لإحياء ذكرى ” يوم الأرض ” ليتحول إلى مجزرة جديدة من مجازر الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واضراب شامل في كافة الأراضي الفلسطينية.
فبعد مقتل 16 فلسطيني وإصابة المئات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مسيرة ” العودة الكبرى ” التي خرجتأمس على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
وأعلن الشعب الفلسطيني وكافة التنظيمات الفلسطينية الحداد على أرواح الشهداء في صورة إضراب كلي في كافة محافظات فلسطين، استنكارًا لمجزرة الاحتلال الصهيوني.
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