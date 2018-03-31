بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب مريض سرقت زوجته هاتفه خلال علاجه بالمستشفى
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إصابة شاب مريض بحالة غضب وصدمة بعدما أخذت زوجته هاتفه الجوال أثناء وجوده داخل المستشفى وفرت هاربة.
حيث ركض الشاب خلف زوجته رغم أنه مريض، وراح يتوسل إليها لتعطيه الهاتف ولكنها استقلت سيارتها ورحلت ليركض خلفها ويمسك بالسيارة من الخلف وسط ضحكات الموجودين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44860 ] نشر منذ 45 دقيقة
الضياعه والصياعه مقطعه بعضها بعضاً ,,
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4041 ] نشر منذ 19 دقيقة
ياووويله ياسواااد ليله … 🤭😂