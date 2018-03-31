17 جهة تتكاتف لمحاربة ” سمنة الأطفال “

نايف السالم(صدى):

يشهد مركز الأبحاث بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، اليوم السبت، الندوة الأولى لمعالجة السمنة وطرق علاجها، حيث أكدت الدكتورة شذى أبوعوف، أخصائية التغذية والباحثة في برامج علاج سمنة الأطفال، أن 17 جهة ستشارك في الندوة.

وأشارت ” أبو عوف ” ، إلى أن الندوة سيحضرها 350 مشارك من مختلف مدن المملكة، وذلك بهدف الخروج بتوصيات للحد من استمرار السمنة وانتشارها.

تأتي الندوة في إطار مؤتمر صحة الطفل، الذي تنطلق جلساته غدًا الأحد، بحضور عميد الطب البروفيسور محمود الأحول، نيابة عن مدير الجامعة، ورئيس المؤتمر أستاذ واستشاري طب الغدد الصماء بالجامعة البروفيسور عبدالمعين الأغا، والمشرفة على ندوة علاج سمنة الأطفال الباحثة الدكتورة شذى أبوعوف.

ومن جانبه، أوضح رئيس المؤتمر، أن الندوة تبحث العديد من المواضيع التي تهم صحة الطفل، خصوصًا السمنة التي باتت تهدد الأطفال، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع السمنة بين الصغار، نتيجة عوامل عديدة، من بينها: النمط الغذائي، وعدم ممارسة الرياضة، بالإضافة لارتفاع استهلاك الوجبات السريعة.

يشار إلى أن تكلفة علاج السمنة بالمملكة، تستهلك مبالغ كبيرة، وعليه، تسعى الندوة للوصول إلى توصيات لخفض تكلفة العلاج، خصوصًا في الفئات العمرية المبكرة، وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030.