خلفان يتضامن مع إضراب فلسطين: الأرض تتكلم فلسطيني رغم الاحتلال

أبو ظبي(صدى):

شهدت الأراضي الفلسطينية على مدار أمس واليوم، سقوط عدد كبير من بين صفوف الشعب الذي ثار غاضبًا في يوم الأرض، ضد الاحتلال الصهيوني.

وفي هذا السياق علق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق، على الأوضاع الفلسطينية، قائلًا: ” الأرض تتكلم فلسطيني…مهما حاولت اسرائيل تزوير الحقائق ” .

يجدر الإشارة إلى أنه ، استشهد، أمس الجمعة، 16 فلسطينيا ، وأصيب أكثر من 1416 آخرين بجروح مختلفة، جراء مواجهتهم لنيران قوات الإحتلال الصهيوني؛ على خلفية مشاركتهم في مسيرات يوم الأرض، والتي انطلقت صوب المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.

وردًا على معركة الأمس، نظم الشعب الفلسطيني إضراب؛ شامل اليوم السبت، في العديد من المحافظات الفلسطينية، حدادا على أرواح الشهداء؛ ليشمل هذا الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وتقرر إغلاق المدارس والجامعات وكذلك المصارف التي تعمل يوم السبت، التزاما بالحداد الوطني.