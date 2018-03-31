انطلاق معرض ” آمن 3 ” في المعهد العلمي بالدرعية

علي القرني(صدى):

برعاية صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء أ.د. سليمان أبا الخيل تفتتح يوم الأحد ولمدة خمسة أيام فعاليات معرض (آمن3) وذلك في مقر المعهد العلمي بالدرعية. وسيشمل حفل الافتتاح الذي سينطلق في العاشرة صباحا على عدد من الفقرات المرئية والتفاعلية التي قام بإعدادها الطلاب .

كما يشتمل المعرض الذي يمتد على مدار خمسة أيام على عدد من الأجنحة المتنوعة للجهات الحكومية والأهلية. ويستهدف المعرض تدعيم الأمن الفكري والسلوكي لأفراد المجتمع، كما خصص وسم #معرض_آمن3 لجميع المشاركات عبر التوتير .وكانت الاستعدادات لهذا المعرض بدأت مبكرا بتشكيل اللجان العاملة من منسوبي المعهد بقيادة مديره فضيلة الشيخ خالد الرومي (مدير معرض آمن) الذي صرح بهذه المناسبة قائلا: الشكر لله أولا ومن ثم لسمو محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود ولمسؤولي الجامعة وعلى رأسهم معالي مديرها أ.د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل وفضيلة الوكيل لشؤون المعاهد العلمية على ثقتهم بالمعهد لنيل شرف إقامة هذا المعرض للعام الثالث على التوالي، ونرحب بجميع الزوار في مقر المعهد طوال أيام الأسبوع ونعدهم بأن يسروا بما يرون عند زيارة المعرض.

كما صرح الوكيل الإداري للمعهد ورئيس اللجنة التنفيذية للمعرض أ. يزيد المنيف بأن النجاحات والأصداء التي حققها المعهد في العامين الماضيين لتنظيم النسختين الأولى والثانية دفعت الجامعة بأن تبادر لدعم هذه النسخة أيضا والتحدي سيكون أكبر للابتكار والتطوير ومضاعفة النجاحات.