ويك إند يعبر عن اشتياقه لـ ” سيلينا ” في ألبومه الجديد

نورة الشهري(صدى):

يحاول مغني الراب الأمريكي ” ويك إند ” ، التعبير عن حبه واشتياقه لحبيبته التي انفصل عنها أكتوبر الماضي، النجمة العالمية سيلينا جوميز؛ وذلك من خلال أغنيات ألبومه الجديد My Dear Melancholy.

يجدر الإشارة إلى أن ” سيلينا ” لم تعلق على الأمر، بل قامت بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، وهى تبتسم وتشع جمالًا؛ رغم انفصالها عن حبيبها الآخر جاستن بيبر.

يُذكر أن ” سيلينا ” انفصلت عن ” بيبر ” ، الذي تركت من أجله مغني الراب الأمريكي ” ويك إند ” ؛ بسب رفض والدته وجميع أفراد عائلتهما، لعلاقتهما.