لغز حير العلماء.. خلايا الكائنات الحية تستطيع العمل كـ ” حاسوب “

موسكو(صدى):

توصل عدد من العلماء الروس والسويسريون، إلى اكتشاف فريد من نوعه، يؤكد أن خلايا الكائنات الحية قادرة على نقل أكثر من 2 بايت من المعلومات، لتكون بمثابة ” الحاسوب ” .

حيث تمكن فلاديمير كاتانايف، من كلية العلوم الطبية الحيوية في الشرق الأقصى الروسي، مع زملائه من سويسرا، من التوصل إلى هذه النتائج، بعد إجراء مجموعة من التجارب التي استخدموا فيها أسلوب المعلوماتية الحيوية والنمذجة الحاسوبية.

حيث قام العلماء خلال تجاربهم، بتعريض الخلايا لتركيزات مختلفة من الإشارات الكيميائية، وسجلت تفاعل الخلايا معها، وتبين من خلال تحليل البيانات والمحاكاة الحاسوبية، أن المستقبلات في الخلايا يمكن أن تنقل ما لا يقل عن 2 بايت من المعلومات.

ويعد الرقم الذي توصل إليه العلماء، أكبر بكثير مما كان يُعتقد من قبل، حيث يحل هذا الاكتشاف، لغزًا بيولوجيا حيّر العلماء منذ فترة طويلة، حول مبادئ انتقال الإشارات داخل الخلايا.

جدير بالذكر، أن نتائج التجارب والدراسات في هذا الشأن، سيتم استخدامها في الأبحاث الطبية المستقبلية وتطوير الأدوية.