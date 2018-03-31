تركي آل الشيخ يشعل الخلاف من جديد بين الأهلي وعبد الله السعيد

نواف السالم(صدى):

على ما يبدو أن الخلاف بين اللاعب المصري عبد الله السعيد، والأهلي المصري، لن يهدأ في الوقت الراهن؛ على خلفية إمضاء اللاعب مع نادي الزمالك دون علم القلعة الحمراء.

وفي هذا السياق قام النادي الأهلي بحرمان السعيد من المكافآة التي صرفها رئيس الأهلي الشرفي ورئيس الاتحاد العربي، تركي آل شيخ، بمناسبة الفوز ببطولة الدوري العام والبالغة 27 ألف دولار لكل لاعب، أي ما يوازي 500 ألف جنيه مصري.

وبطبيعىة الحال أدى موقف النادي الأهلي من تلك المكافآة إلى إشعال غضب السعيد من جديد؛ إلا أن القلعة الحمراء يبدو أنها ترغب في معاقبة اللاعب.

وكانت القلعة الحمراء تفاوضت مع أهلي جدة لبيع السعيد خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا إلى أن تواجد اللاعب في صفوف الأهلي المصري قد يزيد الصراع.