بالصور.. رامي صبري يوجه رسالة لـ ” أصالة “

نورة الشهري(صدى):

نشر المطرب رامي صبري، عبر حسابه الرسمي على ” انستجرام ” ، مجموعة من الصور التي تجمعه بالمطربة أصالة، خلال حفلها أمس الجمعة، حث وجه إليها رسالة من خلال هذه الصور، قائلًا:

” كانت ليلة رائعة، مع إنسانة غالية على قلبي جدًا، غنينا فيها دويتو مش فاكر ليك ذكريات حلوة، مع أعظم فنانة عربية أصالة ” .

وتابع المطرب المصري: ” أنا فخور بيكي وبأخلاقك، مع أصدقائك، وقلبك الطيب، بجد الله يحميكي ” .

من الجدير بالذكر، أن المطربة أصالة قد أحيت أمس الجمعة، حفلًا غنائيًا، بقاعة المؤتمرات بالتجمع الخامس بمصر، وسط حضور جماهيري كبير.