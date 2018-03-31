سيدة تجري عملية جراحية لقطها بـ19 ألف دولار

واشنطن(صدى):

قامت سيدة أمريكية تسمى بيتسي بويد، بإجراء عملية جراحية لقط تمتلكه بزراعة كلية له بمبلغ 19 ألف دولار، وذلك لتحافظ على حياته بعد إصابته بالفشل الكلوي.

وأكدت ” بيتسي بويد ” أنها واجهت اعتراضًا كبيرًا من عائلتها والمحيطين بها ولكنها أصرت أن تجري له العملية، لافتة إلى أن: ” يحبني قطي ستانلي كما لم يحبني أي إنسان من قبل، أريد أن يبقى برفقتي لأطول فترة ممكنة، إنه أفضل صديق حظيت به في حياتي ” .

وأشارت السيدة الأمريكية، إلى إنه تم إجراء من قبل فريق من الأطباء البيطريين في مستشفى بيطري، حيث سارت الأمور على ما يرام وعاد القط ستانلي لحالته الطبيعية بعد شهر من الجراحة.