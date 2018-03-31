” الإشاعات ” تكشف حقيقة المواطن الذي حول حاويات البضائع إلى منزل بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم السبت، حقيقة الأنباء المتداولة تحت عنوان ” مواطن سعودي من اهل القصيم ينجح بتحويل حاويات البضائع إلى منزل ” .

وأكدت الهيئة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الأنباء غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة، حيث أن الصور المتداولة مصدى إحدى شركات البناء في أفريقيا.

وكانت تداولت أنباء أمس الجمعة، حول إبداع مواطن استطاع تحويل حاويات البضائع إلى منزل صغير في محاولة منه لتدوير المخلفات والاستفادة منها.

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بالصور.. مواطن يحول حاويات بضائع إلى منزل صغير