روسيا ترد بالمثل.. الإطاحة بالعلم الأمريكي من أعلى مبنى القنصلية

موسكو(صدى):

يوما بعد يوم يشتعل الصراع بين روسيا وبريطانيا وحلفائها؛ على خلفية تسميم الجاسوس المزدوج سكيربال.

وشهدت القنصلية الأمريكية، اليوم السبت، في سانت بطرسبرج مغادرة عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين؛ بجانب إنزال العلم الأمريكي من أعلى مبنى القنصلية.

وجاء ذلك عقب طرد أمريكا لدبلوماسيين روس، وإغلاق القنصلية الروسية في أمريكا.

يجدر الإشارة إلى أن السلطات الروسية أمس الجمعة، أمرت العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين، بمغادرة أراضيها، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، من بينهم إيطاليا وأوكرانيا وأيرلندا، وغيرها من الدول.