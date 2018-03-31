إعفاء قاضي من منصبه لسرقته ملابس جارته الداخلية
ألقى رجال الشرطة في مدينة ” نيويورك ” الأمريكية القبض على قاضٍ بالمدينة يسمى روبرت سيكال، بسبب قيامه باقتحام منزل جارته مرارًا لسرقة ملابسها الداخلية.
وحكمت المحكمة باعفاؤه من منصبه، وذلك بعد أن اعترف أنه ” ذهب إلى منزل تلك المرأة لأخذ سراويلها الداخلية مرة أخرى ” ، بينما تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 25 ألف دولارًا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44851 ] نشر منذ 43 دقيقة
ههههههههههههههههه ,,
,, اعقب ياقاضي الفلس ,,
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1580 ] نشر منذ 42 دقيقة
هههههههههههههههههههه اهل العقول في راحه.
طلال[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 29 دقيقة
شمه يبو علي
خالد المدخلي[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 20 دقيقة
هههههخخخخخ وش عندهم القاضي هههههههههه اكيد شمه