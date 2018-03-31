إعفاء قاضي من منصبه لسرقته ملابس جارته الداخلية

واشنطن(صدى):

ألقى رجال الشرطة في مدينة ” نيويورك ” الأمريكية القبض على قاضٍ بالمدينة يسمى روبرت سيكال، بسبب قيامه باقتحام منزل جارته مرارًا لسرقة ملابسها الداخلية.

وحكمت المحكمة باعفاؤه من منصبه، وذلك بعد أن اعترف أنه ” ذهب إلى منزل تلك المرأة لأخذ سراويلها الداخلية مرة أخرى ” ، بينما تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 25 ألف دولارًا.