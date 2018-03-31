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إعفاء قاضي من منصبه لسرقته ملابس جارته الداخلية

إعفاء قاضي من منصبه لسرقته ملابس جارته الداخلية
واشنطن(صدى):

ألقى رجال الشرطة في مدينة ” نيويورك ” الأمريكية القبض على قاضٍ بالمدينة يسمى روبرت سيكال، بسبب قيامه باقتحام منزل جارته مرارًا لسرقة ملابسها الداخلية.

وحكمت المحكمة باعفاؤه من منصبه، وذلك بعد أن اعترف أنه ” ذهب إلى منزل تلك المرأة لأخذ سراويلها الداخلية مرة أخرى ” ، بينما تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 25 ألف دولارًا.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44851 ] نشر منذ 43 دقيقة

ههههههههههههههههه ,,

,, اعقب ياقاضي الفلس ,,

[ عدد التعليقات: 1580 ] نشر منذ 42 دقيقة

هههههههههههههههههههه اهل العقول في راحه.

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 29 دقيقة

شمه يبو علي

[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 20 دقيقة

هههههخخخخخ وش عندهم القاضي هههههههههه اكيد شمه

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