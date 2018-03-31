فيديو.. بـ ” غمزة الهندية ” شايب ينصح الشباب المسافر للمغرب
نُشر على موقع ” يوتيوب ” مقطع فيديو لشايب سعودي يوجه نصيحة للشباب الذي يود السفر إلى مملكة المغرب.
وقال الشايب في المقطع بعدما وجه له مرافق له وش تقول المقناص: ” المقناص طيب للمغرب وأنصح الشباب ال بيقنص يقنص في المغرب ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44851 ] نشر منذ 26 دقيقة
اخيه واعيباه ,,
,, استح على وجهك وشيباتك ,,
معلمة[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 21 دقيقة
ليتك احترمت كبر سنك
نسأل الله السلامة
المر[ عدد التعليقات: 961 ] نشر منذ 18 دقيقة
لقي الربيع وبيعلم اللي يبونه ان القنص والصيد في المغرب
?[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 12 دقيقة
استح ع وجهك وش خليت حق المراهقين
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2332 ] نشر منذ 4 دقائق
لاحول ولاقوه الا بالله
نصيحه تشمئز منها النفس الله لايبلانا