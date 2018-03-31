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  3. فيديو.. بـ ” غمزة الهندية ” شايب ينصح الشباب المسافر للمغرب

فيديو.. بـ ” غمزة الهندية ” شايب ينصح الشباب المسافر للمغرب

فيديو.. بـ ” غمزة الهندية ” شايب ينصح الشباب المسافر للمغرب
مليكة فؤاد(صدى):

نُشر على موقع ” يوتيوب ” مقطع فيديو لشايب سعودي يوجه نصيحة للشباب الذي يود السفر إلى مملكة المغرب.

وقال الشايب في المقطع بعدما وجه له مرافق له وش تقول المقناص: ” المقناص طيب للمغرب وأنصح الشباب ال بيقنص يقنص في المغرب ” .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44851 ] نشر منذ 26 دقيقة

اخيه واعيباه ,,

,, استح على وجهك وشيباتك ,,

[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 21 دقيقة

ليتك احترمت كبر سنك
نسأل الله السلامة

[ عدد التعليقات: 961 ] نشر منذ 18 دقيقة

لقي الربيع وبيعلم اللي يبونه ان القنص والصيد في المغرب

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 12 دقيقة

استح ع وجهك وش خليت حق المراهقين

[ عدد التعليقات: 2332 ] نشر منذ 4 دقائق

لاحول ولاقوه الا بالله
نصيحه تشمئز منها النفس الله لايبلانا

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