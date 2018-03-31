فيديو.. بـ ” غمزة الهندية ” شايب ينصح الشباب المسافر للمغرب

مليكة فؤاد(صدى):

نُشر على موقع ” يوتيوب ” مقطع فيديو لشايب سعودي يوجه نصيحة للشباب الذي يود السفر إلى مملكة المغرب.

وقال الشايب في المقطع بعدما وجه له مرافق له وش تقول المقناص: ” المقناص طيب للمغرب وأنصح الشباب ال بيقنص يقنص في المغرب ” .

