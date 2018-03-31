إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فأنت مصاب بالتسمم

متابعات(صدى):

دائمًا ما تختلف أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي وحدتها من حالة لأخرى، والتي تنتج عن تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة، وتزداد حدة هذه الأعراض خاصة مع من يعاني من مشاكل في المعدة.

في هذا السياق، يشير الأطباء والمتخصصون في علاج السموم، إلى أن أعراض التسمم الغذائي تشبه أعراض النزلة المعوية، لكن ليس من الضروري أن تظهر أعراضه بعد تناول الطعام الملوث مباشرةً، فيمكن أن تبدأ في الظهور بعد مرور 12 ساعة على التسمم، كما يمكن أن تظهر قبل ذلك أو بعده.

وفيما يلي، أبرز 5 أعراض تدل على إصابة الشخص بالتسمم الغذائي:

1- إسهال وقئ، وفي الحالات الشديدة يكون شديد جدًا، لدرجة تؤدي لفقد كمية كبيرة من السوائل والأملاح المعدنية في الجسم كالبوتاسيوم والصوديوم.

2- مغص، ويمكن أن يكون شديدًا أو يصاحبه انتفاخ في البطن.

3- ارتفاع في درجة الحرارة، لكن لا يشترط ظهور هذا العرض، فنادرًا ما يصاحب التسمم الغذائي ارتفاع في درجة الحرارة.

4- القئ الدموي، وفي حالة ظهور هذا العرض، لابد من التوجه لأقرب مستشفى أو مركز لعلاج التسمم.

5- الجفاف أو الإغماء، وهو من الأعراض المتطورة، ويعد أخطر المضاعفات التي يسببها التسمم الغذائي، وينتج عن نوبات الإسهال والقئ المتكررة والشديدة.