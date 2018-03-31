بالصور.. الملكة ” رانيا ” أيقونة الإطلالات البسيطة والمحتشمة

متابعات(صدى):

تألقت الملكة رانيا العبد الله، في العديد من المناسبات بأزياء أيقونية، تُحاكي الأناقة والرقي، حيث تتميز اطلالتها بالبساط المتناهية والاحتشام، فهي تميل دائمًا في اختياراتها للأزياء، للفساتين ناعمة التصميم المزينة باكسسوارات غير مبالغ فيها، لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبز الاطلالات التي تعتمدها الملكة ” رانيا ” .

– تلجأ الملكة ” رانيا ” ، للأزياء المصممة بتقليمات رأسية رفيعة، مما يكسبها المزيد من الطول، كذلك البلوزة الأنيقة التي نسقتها مع بنطال أسود عالي الخصر من ” Monse ” .

– اعتماد الأكمام الطويلة في أغلب الإطلالات، خاصة مع الفساتين المحتشمة التي تشتهر بها ” دار فالنتينو Valentino ” ، والتي تتميز بنقشاتها الرقيقة وياقتها العالية.

– تدعم الملكة ” رانيا ” المصممين العرب، فعلى سبيل المثال، إطلالتها الأنيقة بمهرجان كان بفستان أبيض من ” جيفينشي ” ، والذي زينته بكلاتش فاخر، من توقيع ” Sarah’s bag ” ، أيضًا الإطلالة الشرقية التي خطفت الأنظار في عيد الاستقلال بالأردن، والتي أكملتها بحقيبة كلاتش، من ماركة ” L’Afshar ” .