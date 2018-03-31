ناقد رياضي يفتح النار على ريبروف: غير لائق

نواف السالم(صدى):

بعد الخسارة الغير متوقعة، أمس الجمعة، للنادي الأهلي، والإطاحة به من كأس الملك على حساب الفيصلي، أصبح المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف هو محل انتقاد للجماهير.

وتلقى ريبروف منذ أمس وحتى اليوم هجوم وانتقادات لاذعة؛ لتفريط فريقه في الفوز على الفيصلي.

وفي هذا السياق علق الناقد الرياضي الشهير عبدالله بن زنان على الهزيمة عبر ” تويتر ” قائلُا: ” ألف مبروك للفيصلي وجماهيره، هاردلك للأهلي وجماهيره “.

وتابع: ” الحكم كان له تأثير على نتيجة المباراة وأيضاً لاعبي الأهلي لم يؤدوا أدوارهم بالشكل المطلوب “.

وأكمل: ” والمدرب للأسف لايليق أبداً ويجب مناقشته، الحديث عما ذهب لن يعيده ولكن الاستفادة من الأخطاء مطلب للأهلاويين، نتيجة اليوم قد تكون لقاح بطولة ” .

وفاجأ زي ادواردو، لاعب الفيصلي الجميع، بهدف قاتل في الدقيقة 77 من عمر المباراة؛ مما أطاح بالأهلي من البطولة بعد أن كان قريبًا منها.