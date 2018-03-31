إلزام بيت المال بدفع دية قتل خطأ نتيجة الاصطدام بجمل سائب

عادل الحربي(صدى):

واصلت وزارة العدل دورها في نشرها الثقافة العدلية بين أفراد المجتمع، من خلال تقديم مجموعة من الأحكام القضائية المنتقاة والصاجرة عن المحاكم في المملكة.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أنه يتم إلزام بين مال المسلمين بدفع دية قتل خطأ إلى عائلة وورثة القتيل في حال عدم العثور على المسؤول عن الحادث.

وأشارت غلى أنه في حالة وفاة شخص بعد اصطدام سيارته بجمل سائب على الطريق، وتم إدانة صاحب الجمل بكامل المسؤولية عن الحادث ولكن لم يعرف من هو أو مكانه، يتم إلزام بيت المال بدفع دية القتل الخطأ لورثة المتوفي، وتنقسم بينهم حسب الشريعة.