مسئول يتناول ” شاي ” بقيمة نصف مليون دولار خلال العام الماضي

نيودلهي(صدى):

وجه إلى رئيس وزراء ولاية ” مارهاشترا ” الهندية، اتهامًا بالبذج في النفقات الخاصة بمكتبه الشخصي، حيث أنفق 587 ألف دولار، على 18 ألف كوب شاي، خلال العام الماضي.

يجدر الإشارة إلى أنه تم التحقق من الأمر، بمراجعة مستندات الحسابات الخاصة، بمكتبه الشخصي، وبالفعل اتضح أنه أنفق كل هذا المبلغ الكبير، على الشاي فقط، وذلك على الرغم من أن ثمن الكوب لا يتجاوز 10 بنس.

ومن جانبه أصدر مكتب ” فادنافيس ” بيانًا؛ لتوضيح تفاصيل النفقات، واتضح أن هذا المبلغ يشمل دعوات العشاء الخاصة، وتكاليف الوجبات السريعة، والهدايا المُقدمة للضيوف، والمشروبات مثل ” الشاي ” .