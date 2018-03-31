بالفيديو.. رجل يزيح منزله المكون من 3 طوابق لمسافة 6 أمتار

بكين(صدى):

في سابقة غريبة من نوعها، قام مزارع صيني من مقاطعة ” جيانجشي ” ، بتحريك منزله المكون من ثلاثة طوابق، إلى مسافة ستة أمتار إلى الخلف، وذلك لتجنب هدمه من قِبل السلطات.

حيث قام المواطن الصيني ” جاو أبين ” ، بإنفاق مليون يوان عام 2014، في بناء منزله المكون من ثلاثة طوابق، وقبل أشهر قليلة، انتقل هو وعائلته إلى منزله الجديد.

ولكن لم يستمر الحال كثيرًا، فعلم ” أبين ” مؤخرًا، أن المبنى سوف يُهدم بسبب انشاء طريق عام، وأنه سيحصل على تعويض مقداره 680 ألف يوان، حيث علق على ذلك قائلًا: ” لقد سكنا في هذا المنزل أقل من سنة ولا أريد هدمه ” .

وبناءً على ذلك، قرر ” جاو أبين ” الحفاظ على منزله من خلال نقله إلى مكان آخر، وعليه، اتفق مع عدد من العمال الذين تمكنوا خلال ستة أسابيع من تحريك المبنى مسافة ستة أمتار، في عملية كلفته 360 ألف يوان.

ومن الطريف في الأمر، قيام أحد جيران ” أبين ” بتقليده في ذلك، حين كشف عن نيته في نقل منزله المكون من أربعة طوابق، إلى مسافة 100 متر، مثلما فعل جاره المزارع.