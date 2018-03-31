رجل يقتل جاره بسبب كلب

دنفر(صدى):

ألقت الشرطة بولاية ” كولورادو ” الأمريكية القبض على شخص قتل جاره بسبب كلب؛ حيث حدثت مشادة بينهما حول كيفية تربية الضحية لكلبه.

وأوضحت خطيبة الضحية أن الجارين كانا صديقين، حيث اشتركا في السياج في الفناء الخلفي الذي كان يربي فيه الضحية الكلب.

وأشارت الخطيبة إلى أن الكلب قفز السياج إلى فناء الجار، فقام خطيبها المجني عليه، بسحبه وضربه لتأديبه، وحين رأى ذلك الجار بدأ في الصراخ والهجوم على خطيبها إلى أن أطلق النار عليه في مؤخرة رأسه 5 مرات.

وأضافت: ” كنا جميعًا 3 أشخاص نقف هناك، وسحب مايك ” الجار ” مسدسه وأطلق النار على داستن ” خطيبها ” في مؤخرة رأسه 5 مرات، وأنا كنت على بعد بضعة أقدام، وبعدها استدار مايك وسار إلى منزله وكأن شيئًا لم يحدث ” .