سياحة الباحة تعرض مواقع استثمارية بملتقى السفر والاستثمار السياحي

سعيد العجل(صدى):

في إطار حرص الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الباحة على مواكبة الرؤية الوطنية من خلال عرض الفرص الاستثمارية السياحية والفندقية في منطقة الباحة، من خلال ملتقى السفر والاستثمار السياحي (STTIM)، حيث خصص فرع هيئة السياحة جناحاً خاصا تحت مظلة مجلس التنمية السياحية بالمنطقة يعمل على التعريف بالمنطقة سياحياً، من خلاله يسلط الضوء على أهم المواقع السياحية والأثرية والطبيعة الطبوجرافية الخاصة بهذه المنطقة، وذلك من خلال نقل تلك التفاصيل عبر مختلف الوسائل التي يقوم عليها فريق مؤهل سياحياً ومعرفياً بنشر ثقافة السياحة في المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة زاهر الشهري أن الجناح يعرض فرصا متعددة، ومنها الفرص التي لأمانة منطقة الباحة، ومنها مشروع القرية التراثية، ومشروع حديقة القيم في غابة رغدان، وعدد من المشاريع التي يعمل عليها الشركاء من القطاع الخاص كذلك الفرص الاستثمارية المطروحة بالباحة والمحافظات بالمنطقة.

ونوه الشهري باهتمام ودعم أمير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية في منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز للمشاريع السياحية والتراثية وتطويرها.