صحة الرياض تكرم إبراهيم الجميعة

سعيد العجل(صدى):

كرم مساعد مدير عام الشؤون الصحية بالرياض للصحة العامة الدكتور حسن كريري الأستاذ إبراهيم بن حمد الجميعة رئيس وحدة مكافحة الدرن سابقاً في مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية نظير جهوده المميزه ومشاركته الفعالة في خدمة مرضى الدرن وتفعيل توعية وتثقيف مرضى الدرن والمخالطين لهم اثناء عمله رئيساً لوحدة مكافحة الدرن بمستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية.

وجاء التكريم خلال الاحتفال بيوم الدرن العالمي بصحة الرياض 2018 الذي أقيم بصحة الرياض.

الجدير بالذكر أن الأستاذ إبراهيم الجميعة حصل على عدد من شهادات الشكر والتقدير من عدة جهات حكومية، كما أن لديه العديد من النشرات التوعوية والتثقيفية وكتاب مميز عن مرض الدرن.