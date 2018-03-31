بصورة تذكارية.. سمو ولي العهد يفي بوعده لمؤسس مايكروسوفت

نايف السالم(صدى):

ألتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، في مدينة سياتل؛ خلال زياراته للولايات المتحدة الأمريكية.

والتقط ” جيتس ” بجانب سمو ولي العهد صورة تذكارية؛ حيث جاءت الزيارة تقديرًا لمؤسس مايكروسوفت الذي جاء إلى المملكة في زيارات متعددة بجانب اهتمامه بالعديد من البرامج والمشاريع التنموية المشتركة.

يجدر الإشارة إلى أن سمو ولي العهد قطع وعدًا لـ ” جيتس ” ؛ عند زيارته الأخيرة للرياض بأن يقوم بزيارته بأمريكا.

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