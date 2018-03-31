فيديو لزفاف طفل في الرس يُثير موجة من الجدل

سالم المطيري(صدى):

وثق مواطن بمقطع فيديو جانبًا من حفل زفاف طفل في الصف السادس الابتدائي في مركز ضليع رشيد التي تقع غرب محافظة الرس التابعة لمنطقة القصيم.

ويظهر في المقطع شخص سمع وهو يبارك للطفل زواجه داخل قاعة الحفل، فيما رد عليه الطفل: “ الله يبارك فيك، هذه ساعة مباركة ” .

وأثار المقطع موجة من الاستغراب والجدل، نظراً لصغر سن العريس وتباينت التعليقات بين عدم التصديق والسخرية من الحدث وبين وصف العريس بـ “ الضحية ” .