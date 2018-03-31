بالفيديو.. انهيار رجل بعد اكتشافه أنه صدم زوجته وطفله بسيارته

بكين(صدى):

قامت الشرطة بإلقاء القبض، على رجل صيني بتهمة صدم أم وطفلتها بسيارته وفراره من مكان الحادث، ليكتشف بعد ذلك بأن ضحايا الحادث هما زوجته وطفله.

وبالتطرق للتفاصيل، كان ” زهانغ ” قد فر من مكان الحادث؛ تاركًا المرأة والطفل يواجهان الموت، دون علمه بأنهما زوجته وطفله، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى، وأُعلن عن وفاة الطفل بعد وقت قصير، بينما ظلت الأم في وحدة العناية المركزة لعدة ساعات، قبل أن توافيها المنية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة في وقت لاحق، الرجل وهو ينفجر بالبكاء لدى اكتشافه، بأن من صدمهما كانا زوجته وطفله.

يجدر الإشارة إلى أن الشرطة ألقت القبض، على ” زهانغ ” ، في وقت لاحق من ليلة الحادث، حيث اعترف بأنه صدم امرأة وطفلها أثناء عودته للمنزل مساءً.