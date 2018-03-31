” زمام ” : وديعة المملكة أنقذت الريال اليمني

فهمي محمد(صدى):

ثمن محافظ البنك المركزي اليمني محمد منصور زمام، مساعدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للشعب اليمني على المستوى المادي والإنساني والمعنوي.

وأكد ” زمام ” أن الوديعة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين في حساب البنك المركزي اليمني بمبلغ ملياري دولار ساعدت البنك في تنفيذ الخطة ‏المعدة لوقف تدهور العملة المحلية ومراجعة ‏السياسات النقدية والعمل على إعادة الدورة النقدية ‏للبنوك.‏

وكان ” زمام ” التقى السفير الأمريكي ماثيو تلير والسفير البريطاني مايكل أرون في لقائين منفصلين بالرياض، ناقش خلالهما إعادة هيكلة وتطوير البنية المؤسسية المصرفية للبنك ‏المركزي اليمني الذي تشارك فيه الولايات المتحدة ‏ضمن مجموعة الدول الـ4 المساندة للملف ‏الاقتصادي بجانب المملكة المتحدة الأمريكية والمملكة ‏العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ‏وبمشاركة صندوق النقد الدولي.‏