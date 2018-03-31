” زمام ” : وديعة المملكة أنقذت الريال اليمني
ثمن محافظ البنك المركزي اليمني محمد منصور زمام، مساعدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للشعب اليمني على المستوى المادي والإنساني والمعنوي.
وأكد ” زمام ” أن الوديعة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين في حساب البنك المركزي اليمني بمبلغ ملياري دولار ساعدت البنك في تنفيذ الخطة المعدة لوقف تدهور العملة المحلية ومراجعة السياسات النقدية والعمل على إعادة الدورة النقدية للبنوك.
وكان ” زمام ” التقى السفير الأمريكي ماثيو تلير والسفير البريطاني مايكل أرون في لقائين منفصلين بالرياض، ناقش خلالهما إعادة هيكلة وتطوير البنية المؤسسية المصرفية للبنك المركزي اليمني الذي تشارك فيه الولايات المتحدة ضمن مجموعة الدول الـ4 المساندة للملف الاقتصادي بجانب المملكة المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبمشاركة صندوق النقد الدولي.
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