” احذر منتجاتنا تسبب السرطان ” .. لافتة على القهوة الأمريكية

واشنطن(صدى):

في لافته مثيرة، أصدرت محكمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، قرارًا يُلزم باعة القهوة بوضع علامة تحذير على منتجاتهم ، مثل التي يتم وضعها على السجائر؛ للتحذير من خطر الإصابة بالسرطان.

وتحتوي القهوة في سلاسل ستاربكس وبيتس وعدد من السلاسل الأخرى لتقديم القهوة، على مادة الأكريلاميد؛التي تسبب السرطان.

وكانت قدمت منظمة غير ربحية دعوى ضد تلك المقاهي، حيث إن الشركات التي باعت القهوة انتهكت قانون رقم 65 والذي يلزم أي شركة بها ما لا يقل عن 10 موظفين بالكشف عن أي مواد كيميائية أو مسببة للسرطان في منتجاتها بالإعلان عن ذلك.

وذكرت الجمعية الغير ربحية أن مادة الأكريلاميد هي مادة سامة وتؤثر على الأعصاب، بحسب الوكالة الدولية لأبحاث السرطان.

وتم رفع الدعوى عام 2010. وطالبت بأن يتم دفع قرابة 2500 دولار لكل فرد تعرض لمادة الأكريلاميد في كاليفورنيا منذ عام 2002.