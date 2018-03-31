المملكة توقف 13 تركياً بتهمة الإرهاب

نايف السالم(صدى):

كشفت تحديث نافدة ” تواصل ” التابعة لوزارة الداخلية، أن رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال شهر مارس الجاري من إيقاف 13 شخصاً من الجنسية التركية، بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأوضحت النافذة في تفاصيل الإيقاف أنه قد تم إيقاف 12 منهم في 8 رجب الجاري، وواحد في 10 من نفس الشهر، ليصبح إجمالي عدد الموقوفين الأتراك بسجون أمن الدولة 17 شخصاً.

وأضافت أن الموقفون لا يزالون رهن التحقيقات، فيما بلغ عدد إجمالي الموقوفين في سجون المباحث 5334 موقوفاً، منهم من يقضي محكوميته، ومنهم من لازال رهن التحقيق.