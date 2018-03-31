استمرار احتجاجات عرب الأحواز ضد انتهاكات إيران

طهران(صدى):

واصل آلاف من عرب الأحواز الواقعة جنوب غربي إيران، اليوم السبت، احتجاجاتهم لليوم الرابع على التوالي؛ تنديدًا بمحاولات الدولة الإيرانية لطمس الهوية العربية للإقليم ومحو وجوده والإساءة له.

وندد المحتجون بسياسة التهميش والقضاء على هويتهم العربية من قبل السلطات الإيرانية، وذلك بعدما قوبلت المسيرات، أمس الجمعة، فى عدة مدن أحوازية بعنف من قوات الأمن، التي استخدمت كل وسائل القمع من قنابل المسيلة للدموع وإطلاق الرصاص، واعتقال العشرات من المتظاهرين والضرب والتعذيب.