بالفيديو.. مسنة تسحل حفيدتها بأحد المتاجر

بكين(صدى):

رصد أحد مقاطع الفيديو، قيام سيدة مسنة بسحل حفيدتها بأحد المتاجر، وذلك بعد أن طلبت منها الطفلة الصغيرة، تناول وجبة خفيفة.

وفي مشهد مروع، ظهر بالفيديو الفتاة الصغيرة، وهى تجر على أرضية المتجر، حيث تقف الجدة فوقها لتضربها مرارًا وتكرارًا، وعندما واجهها ” موظفون ” بالمتجر، بمدينة ” يوييانج ” الصينية، صرخت قائلة: ” إن هذا الأمر ليس من شأنكم ” .

يجدر الإشارة إلى أن، المجر أصدر بمقاطعة ” هونان ” ، لقطات للحادث، مما يدل على تعرض الطفل للصفع والركل والعض، من قبل جدتها.

