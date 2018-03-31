مقتل 3 من رجال الأمن بانفجار استهدف الشرطة في باكستان

إسلام آباد(صدى):

لقي ثلاثة من رجال الشرطة مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار استهدف موكب قائد الشرطة في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان.

وأوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على قارعة الطريق، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور موكب قائد شرطة مدينة ديرة إسماعيل خان بالقرب منها، مما أدى إلى تدمير إحدى سيارات الشرطة التي كانت في الموكب وإصابة خمسة من رجال الشرطة.

وأضاف أن ثلاثة من المصابين فارقوا الحياة بعد وقت قصير من نقلهم إلى المستشىفى، مشيرًا إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة. ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية، فيما دان رئيس الوزراء الباكستاني الهجوم على الشرطة واعتبره عملاً إرهابيًا.