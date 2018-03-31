بالصور.. وصول ” فولفو XC40 ” موديل 2019 إلى نيويورك

نيويورك(صدى):

دشنت فولفو رسميًا عن XC40 الجديدة كليًا في معرض نيويورك للسيارات بعد الكشف عنها العام الماضي، لتضيف أصغر SUV لخط إنتاجها.

وكما هو متوقع تمامًا، فالـ XC40 الجديدة تستوحي تصميمها من السيارة الاختبارية 40.1، كما أنها لديها مزايا تصميم XC60 وXC9، وذلك يتبين في مقدمتها بمصابيحها الأمامية المألوف التي على شكل مطرقة ثور DLRs، شبكة أمامية تطورية، شخصية رشيقة، 17 تشكيلة لألوان الجسد والسقف، عجلات كبيرة، وكل ذلك سيساعد في لفت أنظار الشباب إليها.

أما داخليتها، فتأتي بتصميم مألوف كذلك يتضمن عددات قياسات بشاشة TFT 12.3 إنش وهي نفسها المتواجدة في XC60 وXC90، أما شاشة الترفيه فهي 9 إنش تتمركز في منتصف لوحة القيادة.

تقول فولفو أن XC40 توفّر مساحة رَحبة للتخزين ويتضمن ذلك مساحة أسفل المقاعد وفي الأبواب نفسها ومساحة مخصصة للحقائب الصغيرة وسلة للمخلفات قابلة للإزالة متمركزة في النفق بأرضية المقصورة، كما أن هنالك مساحة خاصة لشحن الهواتف الذكية لاسلكيا مع إمكانية إيصالها بنظام الترفيه عبر أندرويد أوتو وآبل كاربلاي.

بالرغم من أن تصميم XC40 مألوف للغاية، إلا أن معماريتها ليست كذلك بتاتًا فهي معيارية جديدة بالكامل تُدعى CMA وتم تطويرها بالتعاون بين جيلي وفولفو، ما يتيح نسخة كهربائية للسيارة مستقبلا ولعدد من الموديلات الأخرى.

وتأتي الـ SUV الصغيرة بالطبع بأنظمة سلامة ومزايا مساعدة للسائق مثل مساعد الطيار المتقدم، القيادة الآمنة في المدينة، مساعد القيادة على الطرق الوعرة، تنبيه مرور المشاه مع مكابح الطواريء الذاتية، كاميرا 360 درجة وعديد من المزايا الأخرى، ما يجعل XC40 الجديدة هي “ أكثر SUV فاخرة صغيرة تقدما في السوق ” على حد وصف فولفو.

قامت صانعة السيارات السويدية بإتاحة XC40 الجديدة للحجز المسبق بالفعل على أن تصل للأسواق العالمية بسعر 35,200$ (132,000 ريال). وستُقدّم قياسيا بمحرك تيربو 2 لتر 4 سلندر قوة 247 حصان بنظام دفع رباعي، وستتاح في أوروبا بـ 5 محركات منها 3 بترولية بقوة 154 و187 و244 حصان، بينما محركات الديزل ستكون بقوة 148 و187 حصان، على أن يتم في وقت لاحق إضافة نسخة هجينة وأخرى كهربائية للسيارة.

