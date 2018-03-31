عادات خاطئة تدمر بشرة المرأة

متابعات(صدى):

أوضح مختصون واستشاريو تغذية علاجية أن هناك عادات يومية وأشياء خاطئة تؤدي إلى تدمير بشرة المرأة، وظهور علامات الكبر وتقدم العمر بشكل مبكر.

وأشار المختصون إلى أن البشرة تتأثر بشكل كبير من وضع ” الماكياج ” بشكل مستمر ولفترات طويلة، وخاصة إذا كان الشخص غير مهتم بطرق تنظيف الوجة من الماكياج؛ فيترك الكثير من الآثار الضارة والتي تتسبب في ظهور علامات تقدم العمر.

وأكد المختصون على ضرورة الابتعاد عن التدخين لأنه يقلل وصول الأكسجين لأنسجة الجسم؛ مما يتسبب في عدم تطهير الدم بشكل كبير، والذي بدوره يؤثر على البشرة ويفقدها الكثير من نضارتها وحيويتها.