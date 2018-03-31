بالصور.. تدشين ” فولكس فاجن أطلس ” الاختبارية رسميا بمظهر رياضي

عادل الحربي(صدى):

تشوق فولكس فاجن لخطوتها القادمة في قطاع الكروس أوفر، وذلك عبر تقديمها أطلس كروس سبورت.

خارجية رياضية متألقة

هي سيارة اختبارية قريبة من الإنتاج تشوّق لوصول موديل جديد ينطلق بالأسواق العالمية في 2019 .. وتماماً كما يوحي الاسم، فالكروس أوفر تستند على أطلس ذات الـ7 مقاعد، إلا أنها تتميز بخارجية رياضية مع واجهة أمامية فريدة من نوعها ومصابيح أمامية LED أنيقة.

التغييرات الأكبر تقع في الخلف حيث تتبنى أطلس كروس سبورت زجاج منحدر وسقف مائل وتصميم مليء بالزوايا، أقواس عجلات عضلية، مشتت هواء خلفي، عجلات ألومنيوم 22 إنش.

إجمالا، طول الكروس أوفر الاختبارية هو 4.846 متر، ارتفاعها 1.734 متر، عرضها 2.029 متر، أي أنها أصغر من أطلس القياسية التي تستند عليها.

داخلية فاخرة عالية التقنية

الداخلية تتميز بعدادات قياسات رقمية 12.3 إنش، شاشة لمسية لنظام المعلومات والترفيه 10.1 إنش المحتوي مستشعرات للتحكم بالإيماء، كما لدى السيارة بشاشة ثالثة توفر الوصول إلى إعدادات نظام التحكم بالمناخ وكذلك وظائف المقاعد المبردة والمدفئة.

تصميم المقصورة عصري يمتاز بزخرفات ألومنيومية ومعدنية ولمسات سوداء، كما هنالك مقود فاخر ومقبض دوّار يسهّل الوصول إلى إعدادات الطرق العامة والوعرة وغيرها.

مولد طاقة صديق بالبيئة

أسفل الغطاء، يقع مولد طاقة هجين بالقابس يتألف من محرك 3.6 لتر 6 سلندر وموتورين كهربائيين مع بطارية ليثيوم-أيون 18 كيلوواط، ما يتيح لأطلس كروس سبورت توليد 355 حصان لينتج عنه تسارع من 0-96.5 كيلومتر خلال 5.4 ثانية مع سرعة قصوى 210 كيلومتر في الساعة، ومدى كهربائي يكفي قطع 42 كيلومتر.

الموديل الإنتاجي

لم تذكر فولكس فاجن الكثير عن الموديل الإنتاجي، لكنه سيستند على منصة MQB ويتم بناؤه في الولايات المتحدة، مع تميزه بمحركات متطورة وجير أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام الدفع 4MOTION على جميع العجلات.