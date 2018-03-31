داعية: محمد صلاح أيقونة سلام ورسول خير

نواف السالم(صدى):

وجه الداعية توفيق الصايغ، اليوم السبت، رسالة إلى نجم ليفربول مصر محمد صلاح، مشيدًا بأخلاقه والتزامه دينيًا.

وغرد الصايغ عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” حين يصبح النجم أيقونة سلام وبذلٍ ورسولًا من رسل الخير ذاك هو محمد صلاح وفقك الله وجزاك عن بذلك خيرًا وجعلك موفقًا مباركًا “.

يجدر الإشارة إلى أن النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول يقدم مستويات رائعة مع فريقه الإنجليزي واستطاع أن يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وينافس بقوة على الحذاء الذهبي؛ وأصبخت له شعبية جارفة على مستوى العالم؛ لما يتميز به من أخلاق حسنه.