نصائح لتفادي أضرار العواصف الترابية على الأنف

أماني الغامدي(صدى):

بالتزامن مع حالة الطقس التي تشهدها المملكة الأيام الجارية، وهبوب الأتربة المثارة والعاصفة الغبارية التي تعم البلاد، نقدم لكم بعض النصائح التي تفيد في مواجهة انسداد الأنف، الذي قد ينتج عن تلك العاصفة الترابية.

حيث ينصح الأطباء والمتخصصون، باستخدام محلول الملح لعلاج انسداد الأنف، وذلك من خلال حقنه في الأنف باستخدام ” حقنة معبأة ” ، فيساعد محلول الملح على تنظيف الأنف من الأتربة التي يمكن أن تسبب انسدادها بسبب العواصف الترابية.

كما أكد الأطباء، على ضرورة التزام المنزل، وإغلاق جميع النوافذ فيه، وكذلك نوافذ السيارة، وذلك تجنبًا لهياج الصدر، وظهور نوبات الحساسية نتيجة استنشاق الأتربة.