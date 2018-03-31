المحاكمة تلاحق ترامب بعد إقامته علاقة حميمية مع ممثلة إباحية

واشنطن(صدى):

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صدد مواجهة أزمة جديدة؛ بعد فشلة في احتواء خلافاته مع ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

وكشف محامي الممثلة الإباحية في نبأ قد يصدم البعض، أن هناك احتمال بشكل كبير أن تتم محاكمة ترامب والتحقيق معه في نهاية المطاف؛ على خلفية القضية التي رفعتها دانيالز ضده.

يجدر الإشارة إلى أن المحكمة رفضت، أمس الجمعة، طلب دانيالز باستجواب ترامب، وعقد جلسة للنظر في دعوى قضائية تطلب فيها إنهاء اتفاق، وقعته بينها وبين الرئيس الأمريكي، يقضي بالتزامها الصمت إزاء علاقة حميمة ربطتهما.

وفي هذا السياق أضح القاضي إس. جيمس أوتيرو، في لوس أنجلوس، أن طلب دانيالز، استجواب ترامب ومحاميه مايكل كوهين، سابق لأوانه؛ نظرًا لأنهما لم يطلبا رسميًا حتى الآن النظر في مزاعمها.