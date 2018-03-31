شراكة بين مرسيدس وبي إم دبليو للتعاون في مستقبل وسائل التنقل

عادل الحربي(صدى):

في تطور غير متوقع في عالم السيارات، أعلنت بي إم دبليو ودايملر مالكة مرسيدس بنز عن إنشاء شراكة محدودة بين الشركتين الفاخرتين لتسريع عملية تطوير السيارات الكهربائية وخدمات طلب السيارات إلكترونيا.

الاتفاق الجديد لا يزال متوقفا على موافقة المنظمين في ألمانيا، ولكن ما نعلمه حتى الآن أن الشركتين ستتعاونان في خمس مجالات رئيسية بشكل متناصف، تحديدا لتطوير خدمات مشاركة السيارات وركنها وشحن السيارات الكهربائية وغير ذلك.

رغم المنافسة المشتعلة التي امتدت لقرن من الزمن بين الشركتين الألمانيتين، إلا أن اهتمامهم الكبير بمستقبل السيارات الكهربائية والتوجيه الذاتي دفعهم لإنشاء هذه الشراكة كدلالة على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه التقنيات المستقبلية في عالم السيارات.

الرئيس التنفيذي لدايملر ومرسيدس بنز، ديتر زيتشه، أكد في تصريحات أخيرة على “ رغبتنا في البقاء كمنافسين، ولكن في ذات الوقت نرغب في أخذ هدنة للتعاون معا في فعل شيء ما ”.