فيديو من حدود السعودية يتسبب في ” جلطة ” للحوثيين و ” شريفة “

فهمي محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو الحالة المعنوية العالية للجنود السعوديين المرابطين على حدود المملكة مع اليمن، في سبيل رفع راية التوحيد خفاقة, ودفاعا عن مقدسات الوطن ووحدته , وحماية حدوده ضد الأعداء.

ويظهر في المقطع الأبطال وهم في ميدان الشرف والكرامة وروحهم المعنوية وكأنهم ليسوا في خرب ، حيث عمدوا على سلخ ” ذبيحه ” لإعدادها للطبخ في الوقت الذي سمع صوت ضوي إطلاق نار في المكان.

ودعا متداولوا المقطع للجنود المرابطين على الحدود بأن يثبتهم وينصرهم على الأعداء، مؤكدين أن مثل هذه المشاهد تتسبب في ” جلطة ” لدولة ” شريفة ” في إشارة إلى وصف الدويلة قطر إلى إيران بالشريفة والمليشيات التابعة لها في اليمن.