بالفيديو.. إعلامي أردني يوجه رسالة نارية للنظام القطري: ” الحسو بعضكم “

فهد السالم(صدى):

نشر الإعلامي الأردني يوسف علاونة مقطع فيديو فضح فيه تنظيم الحمدين، مؤكداً لهم أن التبعية لإيران لن تنفعكم، فهي دولة منهارة.

وقال علاونة في المقطع: ” إن العقل الإعلامي والسياسي القطري يلاحق إيران طيب إيران بلد حمير انت شو راح تصير الذي يتبع حمير شور راح يصير ” .

وأضاف: ” أنت تتبع إيران ما بتنقعك، تلاحق دولة معادية للبشرية للإنسانية لكل شئ له قيمة هؤلاء ضد الحلاوة ضد الشاي ضد القهوة ضد كل شيء ” .

وتابع: ” أنت تبع هؤلاء عايش على أوهام، عالم خرعة عيب عليكم، قناة الجزيرة مهنيا الواحد يفتح يشوفها يقرف، يقولون الناس ما لا يريدون قوله، يدفعون للناس، ما عندكم أحد انكشفتم استحوا على دمكم، الحسوا بعضكم ” .

