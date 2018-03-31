المجموعة الثانية عشرة من برنامج ضيوف خادم الحرمين للعمرة تصل الأربعاء

سعيد العجل(صدى):

أعلن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ أن بدء وصول المجموعة الثانية عشرة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للعمرة والزيارة سيكون ــــ بإذن الله تعالى ــــ يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر رجب 1439هـ ، الموافق الرابع من شهر أبريل 2018م، وتضم (178) من الشخصيات الإسلامية البارزة من (15) دولة أوروبية كان قد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين ــــ حفظه الله ـــ باستضافتهم لأداء مناسك العمرة.

ورحب معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ بالضيوف، متمنياً لهم عمرة مقبولة وإقامة طيبة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الضيوف ينتمون إلى (15) دولة من قارة أوروبا هي: المملكة المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا الاتحادية، وفرنسا، وهولندا، والمجر، والنمسا، وبلجيكا، والنرويج، وسويسرا، وإيطاليا، والبرتغال، وفنلندا، والدنمارك، واليونان، مؤكداً أن أمر الملك المفدى ـــ رعاه الله ـــ باستضافة هذه المجموعة يجسد حرصه على العناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم، واهتمام ولاة أمر هذه البلاد المباركة بالإسلام والمسلمين، وتقوية العلاقات بين المسلمين شعوباً وحكومات.

ووصف معالي الشيخ صالح آل الشيخ ــ في تصريحه بهذه المناسبه ـــ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بأنه برنامج نوعي يستضيف (1000) شخصية إسلامية حول العالم كل عام؛ لأداء العمرة والصلاة في المسجد النبوي الشريف، ويؤكد حرص قادة المملكة على التواصل مع المسلمين في كل مكان، وهو من المبادرات الخيرة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، ويعكس رؤيته في جمع كلمة المسلمين، والتعاون بين الهيئات الإسلامية والمؤسسات الدعوية في كل ما ينفع الإسلام والمسلمين.

وقال: إن البرنامج يهدف أيضاً إلى تحقيق التواصل البناء والمثمر بين الجاليات الإسلامية، والأقليات المسلمة، والشخصيات الإسلامية الفاعلة على مدار العام، مشيراً إلى أنه حقق منذ انطلاقته نتائج متميزة، وبخاصة في مجالات التواصل بين الشخصيات الإسلامية الفاعلة بما يخدم مصالح الأمة الإسلامية ويساعد في حل قضايا العالم الإسلامي.

واختتم معالي الشيخ صالح آل الشيخ تصريحه سائلا الله ـــ سبحانه وتعالى ـــ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـــ حفظهما الله ـــ خير الجزاء على ما قدماه ويقدمانه لخدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار.

الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين ـــ وفقه الله ـــ أمر بإطلاق برنامج العمرة والزيارة العام الماضي 1436هـ، ودشنه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهو برنامج يُكمل في أهدافه ومقاصده برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي انطلق عام 1417هـ، مما يؤكد أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وضع خدمة الإسلام والمسلمين في مقدمة أولوياته ، وباستضافة أفراد هذه المجموعة يرتفع عدد مستضافي البرنامج إلى نحو (2600) معتمر ومعتمرة من أنحاء العالم.