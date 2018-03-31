ترامب يجمد مساعدات لإعمار سوريا

واشنطن(صدى):

استمرارًا لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجأة؛ كشفت مصادر عن إصداره أمرًا يفيد بتجميد أكثر من 200 مليون دولار لإعمار سوريا.

وجاء قرار ترامب بتجميد المساعدات؛ في أعقاب إعلانه عن نيته في الانسحاب من الأراضي السورية، حيث تواجدت القوات في سوريا على خلفية محاربة جماعة داعش الإرهابية.

وقالت مصادر إن ترامب وجه وزارة الخارجية بالفعل بتجميد هذه أموال المساعدات التي بدفعها أمريكا كأموال للمساهمة فى إعادة إعمار سوريا.

يجدر الإشارة إلى أن ترامب أعرب عن آسفه على تبديد واشنطن سبعة تريليونات دولار فى حروب الشرق الأوسط؛ خلال خطاب ألقاه أمام عمال صناعيين فى أوهايو.