أمانة نجران تنجز 85% من مشروع درء أخطار السيول بـحي الشرفة

راشد آل شريه(صدى):

أنجزت أمانة منطقة نجران 85% من أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي الشرفة الغربية بتكلفة إجمالية بلغت 27.700.000 ريال.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي محمد آل حرفش، أن المشروع عبارة عن حاجز خرساني بطول 1.625متراً يرتبط بقناة مفتوحة بطول 1.850 متراً، ويتكون المجرى من قناة مفتوحة ومغلقة بطول 1.525متراً.

وأكد أن مشاريع السيول ستسهم بإذن الله تعالى في تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ومواكبة النمو العمراني المستمر على جميع المحاور.