” جنة من الألوان ” .. معلم يصنع عالم خيالي لطلابه داخل الفصول

أبها(صدى):

استطاع معلم بإحدى مدارس محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير جنوب المملكة، أن يحول فصول مدرسته إلى لوحة فنية مذهلة، ليبهر طلابه، ويجعل من الدراسة شيئًا ممتعًا يقبل عليه الطلاب.

حيث صنع المعلم من جدران الفصول عالمًا من الخيال، مستخدمًا في ذلك الألوان الجذابة و الرسوم الكرتونية التي يعشقها الأطفال، ليصنع لهم عالمًا أشبه بـ ” جنة من الألوان “.

ودمج المعلم بعض الرسوم الإيضاحية والكلمات والحروف العربية مع الرسوم الكرتونية ذات الألوان الزاهية، ليسهل عملية التعلم والتلقي على طلابه، ويشجعهم على الدراسة.