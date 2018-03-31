بالفيديو.. ” النوق الحمر ” .. 3 فتيات للشباب ” ذيب خذ بنت عمك “

نايف السالم(صدى):

جذبت مقاطع فيديو لـ 3 فتيات يطالبن الشباب بأن يتزوجوا من أبناء عمومتهم لما له من مميزات بحسب قولهن، النشطاء على مواقع التواصل.

وظهر في إحدى المقاطع الفتيات الثلاث وهن يتحدثن بلكنة يبدوا أنها جنوبية ويوجهن نصائح للشباب بأن أبنة العم تحفظ زوجها تصونه.

وأضافوا بقولهن: الرخيص بخيس والغالي للغالي ما لك إلا بنت عمك تحفظك وتصونك بنت عمك تعملك العريكة والأكل الزين، تسويلك الكبسة والمضغوط “.