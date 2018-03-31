بالفيديو.. ” النوق الحمر ” .. 3 فتيات للشباب ” ذيب خذ بنت عمك “
جذبت مقاطع فيديو لـ 3 فتيات يطالبن الشباب بأن يتزوجوا من أبناء عمومتهم لما له من مميزات بحسب قولهن، النشطاء على مواقع التواصل.
وظهر في إحدى المقاطع الفتيات الثلاث وهن يتحدثن بلكنة يبدوا أنها جنوبية ويوجهن نصائح للشباب بأن أبنة العم تحفظ زوجها تصونه.
وأضافوا بقولهن: الرخيص بخيس والغالي للغالي ما لك إلا بنت عمك تحفظك وتصونك بنت عمك تعملك العريكة والأكل الزين، تسويلك الكبسة والمضغوط “.
صداوي[ عدد التعليقات: 1784 ] نشر منذ 34 دقيقة
…… ياكاتب الخبر كيف حكمت انهم جنوبيات أو أساسا سعوديات. تأكد يا…….😂😂
رااايق[ عدد التعليقات: 4288 ] نشر منذ 28 دقيقة
حسناً **
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1498 ] نشر منذ 25 دقيقة
محتاجين جغجغة اكيد
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3085 ] نشر منذ 25 دقيقة
اللي في الوسط -اعتقد انها وحده من اللي يعلقون هنا–حلوه ودمها خفيف -ونفس أسلوب التعليق -ممكن -الله يستر عليهن- نصيحه قيمه لو قالوا تزوج من بنات وطنك احسن لك -بدل من ربطهم ببنت العم-واترك عنك الخارج افضل لك-
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 17 دقيقة
بالامس القريب
كان ولد العم يحجر عليها وتعيي واليوم يوم خاست عند اهلها قامت تحرج على نفسها
يااااربي سترك
في هذا التقشف اتشرطو ياشباب خلوها تدفع المهر واجار الشقة وقسط السيارة لا وتاثث هي تبي ولا باخذ اندونيسية ماتكلف الا كرتون اندومي بس يعني ٣٦ اريال من العثيم
خلونا نوقف وقفة رجل واحد نعم لالندومي لا لبنت البلد
رااايق[ عدد التعليقات: 4288 ] نشر منذ 17 دقيقة
بلاوي فوق راسي بلاوي * شكاوي ماني ناقص شكاوي * طلبتك خف علي حبيبي * لا تجرح وانا اعرفك مداوي **!
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26688 ] نشر منذ 4 دقائق
الكنه مو اصليه. ومهما سوين كذبات
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44819 ] نشر منذ 4 دقائق
ههههههههههههه الله يجازيك باالخير ياراعي البيضاء ,, لاهنت ,,
,, الصراحه كلامهن عين العقل ..
,, ولااظنهن يقصد بنت العم اخو الأب ، عيناً ، وإنما يقصدن بنت البلد ، فهي ابنة عم وإن لم تكن تعرف ابوها حتى ,,
,, باالمثل قالوا // حلاة الثوب رقعته منه وفيه ,, فإبنة البلد تناسبك ديناً وعاداتاً وأخلاقاً ,,